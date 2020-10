05 Outubro

O presidente da Câmara de Lisboa afirmou hoje que encara os próximos fundos europeus como "uma oportunidade única" para superar as vulnerabilidades antigas da Área Metropolitana de Lisboa (AML), que também lidera.

"Esta é uma oportunidade que não iremos desperdiçar", assegurou, apontando entre as principais vulnerabilidades da AML as bolsas de pobreza ou as carências de habitação digna.

No seu discurso na cerimónia comemorativa do 110.º aniversário da Implantação da República, nos Paços do Concelho, em Lisboa, Fernando Medina defendeu que, depois de uma pandemia que chegou "sem manual e instruções", este é agora o tempo de "prosseguir a adaptação da realização das diversas atividades coletivas à situação da pandemia".