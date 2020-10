05 de Outubro

O secretário-geral adjunto do Partido Socialista (PS) considerou hoje que o apelo do Presidente da República à ética republicana e à convergência significa colocar o interesse público acima de interesses individuais, como no Orçamento do Estado.

"O facto de o senhor Presidente da República ter sublinhado por várias vezes a importância de cultivarmos a ética republicana, isso significa colocarmos à frente dos interesses particulares, partidários ou individuais o interesse público, o interesse da República. Ora, é por considerarmos que a aprovação do Orçamento do Estado corresponde a esse interesse público e da República que consideramos que a mensagem do senhor Presidente da República, ao apelar à convergência - naturalmente no respeito pela diversidade, pelo pluralismo político, nas ideias, pela diversidade nas opiniões - para salvaguardar o interesse geral, que é o interesse da República, é bastante relevante", disse José Luís Carneiro em declarações à Lusa.

O secretário-geral adjunto do PS considerou que a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa foi de "grande responsabilidade e confiança no futuro" ao destacar os sete meses de cooperação entre os portugueses e as instituições e ao falar da importância de todos terem "sentido de responsabilidade nas atitudes individuais e coletivas".