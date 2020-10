Covid-19

O teste de despistagem de covid-19 da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deu hoje um resultado negativo, anunciou o porta-voz da instituição, Eric Mamer.

"O mais recente resultado do teste da presidente @vonderleyen é negativo. No entanto ela irá manter o auto isolamento até amanhã [terça-feira] até final do dia, como previsto pelos regulamentos de saúde", escreveu Mamer na sua conta na rede social Twitter.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participou, na terça-feira na reunião do Conselho de Estado, em Cascais (Lisboa).