05 de Outubro

O PSD considerou que Marcelo Rebelo de Sousa fez hoje "um discurso muito institucional e muito adequado ao momento", no qual os sociais-democratas se reveem "integralmente" porque apela à "consensualização e sentido de responsabilidade" de todos os agentes políticos.

"É muito importante que todos percebamos que a questão sanitária durará, esperamos nós, o menor tempo possível. Mas a questão económica que se sobreporá durará muito mais. É muito importante que exista consensualização, sentido de responsabilidade e sobretudo um poder de fiscalização enormíssimo", disse o vice-presidente do PSD André Coelho Lima já na fase em que respondia a perguntas dos jornalistas.

Antes, o deputado social-democrata, que reagiu em nome do PSD ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na cerimónia comemorativa do 110.º aniversário da Implantação da República, disse que o PSD se "revê-se integralmente nas palavras" do Presidente da República, o qual fez "um discurso muito institucional e muito adequado ao momento que vivemos".