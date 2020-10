05 de Outubro

O presidente do CDS-PP saudou o discurso do 5 de Outubro do Presidente da República, considerando que pediu cautelas éticas na aplicação de fundos europeus, contra a "corrupção, clientelismos e compadrios".

Numa reação à intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa nas cerimónias do 110.º aniversário da Implantação da República, Francisco Rodrigues dos Santos afirmou que, "na opinião do Presidente da República e do CDS-PP, os milhões da Europa não podem ir parar às mãos dos privilegiados, de empresas amigas do Governo, mas sim aos que mais precisam".

"Saudar as importantes e oportunas palavras do senhor Presidente da República, em particular quando sublinhou a necessidade de acautelar valores éticos na aplicação de fundos europeus, impedindo a corrupção, clientelismos e compadrios", referiu, em declarações aos jornalistas na sede do CDS-PP, em Lisboa.