05 de Outubro

O PSD considerou hoje que a mensagem do Presidente da República contra as ditaduras é "um alerta ao eleitorado e aos cidadãos" e apontou Marcelo Rebelo de Sousa, num contexto de possível candidato às Presidenciais, como "referencial de estabilidade".

"Lemos essa parte da intervenção de forma muito tranquila porque todos sabemos que há o advento das extremas direitas um pouco por toda a Europa e Portugal está na Europa. O pluripartidarismo que está já na Assembleia da República traga também os mesmos fenómenos que vemos na Europa. [A mensagem é] um alerta ao eleitorado e aos cidadãos para que saibamos valorizar o que de mais importante temos que é a liberdade e a democracia", disse o vice-presidente do PSD André Coelho Lima.

O deputado social-democrata, que falava aos jornalistas no Porto para reagir em nome do PSD ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na cerimónia comemorativa do 110.º aniversário da Implantação da República, foi questionado sobre se interpretava as palavras do chefe de Estado contra as ditaduras como um recado ao PSD ou a partidos que possam mostrar disponibilidade para fazer acordos com outros como o Chega de André Ventura.