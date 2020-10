Covid-19

O Fundo Monetário Internacional (FMI) considerou hoje que o investimento público é "urgentemente necessário" para controlar a pandemia de covid-19, podendo também criar "milhões" de empregos.

"O investimento público é urgentemente necessário em setores críticos para controlar a pandemia - em particular os cuidados de saúde, escolas, infraestruturas digitais, edifícios seguros e transportes seguros", pode ler-se nas conclusões do capítulo II do Monitor Orçamental do FMI, hoje divulgado.

O documento, intitulado "Investimento Público para a Recuperação", indica que esse tipo de investimento "é um elemento potencialmente poderoso para qualquer pacote de estímulos" à recuperação económica.