Giro

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step), que hoje assumiu a liderança da geral individual da Volta a Itália, confessou, após a terceira etapa, estar "sem palavras", mas "superfeliz".

Emocionado, o jovem das Caldas da Rainha explicou aos jornalistas que ainda não conseguia "acreditar" no que tinha acabado de fazer. "Estou superfeliz, sem palavras", atirou.

Sabia que tinha sido "muito perto", que tinha cortado a meta "com pouco mais de um minuto" para o vencedor da tirada, o equatoriano Jonathan Caicedo (Education First), passando depois o tempo de espera até ver confirmada a 'maglia rosa' com "excitação".