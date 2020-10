Actualidade

O futebolista português Rúben Vinagre vai atuar no Olympiacos, treinado por Pedro Martins, por empréstimo dos ingleses do Wolverhampton, informou hoje o clube da primeira liga grega, que fica com opção de compra do passe.

Poucas horas depois de anunciar o também português Bruma, por empréstimo do PSV Eindhoven, o adversário do FC Porto na Liga dos Campeões anunciou nas redes sociais a chegada do lateral-esquerdo, de 21 anos, que irá encontrar José Sá, Ruben Semedo, Cafú, Pêpê e Tiago Silva.

Pelos 'wolves', de Nuno Espírito Santo, Vinagre realizou um total de 69 encontros ao longo das últimas três temporadas, sendo que três dizem respeito à presente época.