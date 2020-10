Volta a Portugal

O ciclista português Amaro Antunes (W52-FC Porto) venceu hoje a Volta a Portugal - Edição Especial, após o contrarrelógio de 17,7 quilómetros em Lisboa, ganho pelo espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto).

Veloso, vencedor da Volta em 2014 e 2015, venceu o 'crono' em 21.34 minutos, menos oito segundos do que o português António Carvalho (Efapel) e 17 do que o francês Anthony Delaplace (Arkea-Samsic) e do que Jóni Brandão (Efapel).

Na geral, Amaro Antunes venceu pela primeira vez a prova, com 42 segundos de avanço sobre Veloso, que subiu ao segundo lugar, e 52 sobre o português Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira).