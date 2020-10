Actualidade

O avançado Federico Chiesa vai jogar na Juventus nas duas próximas temporadas, por empréstimo da Fiorentina, num acordo que inclui uma cláusula de compra obrigatória para os campeões italianos de futebol, anunciou hoje o clube de Florença.

Numa curta nota divulgada no site oficial, o emblema 'viola' refere que "Federico Chiesa vai juntar-se à Juventus, num empréstimo pago de dois anos, com obrigatoriedade de tornar a transferência definitiva".

De acordo com a comunicação social italiana, o clube em que alinha o internacional português Cristiano Ronaldo vai pagar dois milhões de euros (ME) pelo primeiro ano de cedência e mais oito no segundo, ficando obrigado a pagar outros 40 ME pela compra definitiva do passe do internacional transalpino.