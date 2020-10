Actualidade

O Manchester United anunciou hoje a contratação do defesa-lateral brasileiro Alex Telles ao FC Porto, com o futebolista a assinar um contrato válido por quatro temporadas e mais uma de opção.

"O Manchester United confirma com agrado a chegada de Alex Telles do FC Porto. O defesa assina um contrato de quatro anos, com uma opção de extensão por outro ano", pode ler-se no comunicado dos 'red devils'.

Os ingleses não revelaram os valores envolvidos no negócio, com o internacional brasileiro, de 27 anos, a sair dos campeões nacionais após cinco anos, cumprindo 195 jogos e apontando 26 golos.