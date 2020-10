Actualidade

O PSD defende a manutenção do número de funcionários públicos, com a regra de uma entrada por cada saída, e aumentos salariais em linha com a inflação e produtividade, segundo o Programa Estratégico e dos Fundos Europeus hoje apresentado.

No documento com 120 páginas, no capítulo dedicado ao setor público, o PSD defende "a estabilidade do número de trabalhadores" do Estado, tendo como "orientação geral" um rácio médio de "uma entrada por uma saída", mas "sem prejuízo da ponderação de situações particulares" que possam exigir o reforço dos quadros.

A política remuneratória da função pública deve ser revista "promovendo a valorização e a promoção do mérito" e os aumentos salariais anuais devem acompanhar a evolução da inflação e o acréscimo da produtividade, defendem os sociais-democratas.