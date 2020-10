Actualidade

A seleção portuguesa começou hoje a preparar o particular de quarta-feira com a Espanha com quatro ausências, incluindo Cristiano Ronaldo, de acordo com as informações disponibilizadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O capitão da seleção nacional, assim como Bruno Fernandes, João Moutinho e Pepe foram autorizados a chegar mais tarde e falharam o treino que decorreu durante a tarde no relvado número 1 da Cidade do Futebol, em Oeiras. Os quatros jogadores juntam-se à equipa até ao final do dia de hoje.

Com estas ausências, o selecionador Fernando Santos contou com 22 jogadores na primeira de duas sessões de treino antes do embate com os espanhóis, que vai decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa.