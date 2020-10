Volta a Portugal

Gustavo Veloso 'intrometeu-se' no sonho de Amaro Antunes, com um contrarrelógio que o elevou ao segundo lugar, por troca com Frederico Figueiredo, e que venceu, no adeus de uma 'apagada' edição especial da Volta a Portugal em bicicleta.

Há vários dias que o português da W52-FC Porto repetia que a amarela dava força e, hoje, terá feito o 'crono' da sua vida para segurá-la, cumprindo os 17,7 quilómetros nas ruas de Lisboa num honroso sétimo lugar, a 31 segundos do seu companheiro galego, que demonstrou ter ainda muito para dar ao ciclismo, com um triunfo estrondoso na oitava e última etapa.

Aos 40 anos, o vencedor da Volta em 2014 e 2015 e terceiro no ano passado, pedalou a uma impressionante média de 49,243 km/h para ganhar o contrarrelógio, com um imbatível tempo de 21.34 minutos, e subir, pela terceira vez na sua carreira, ao segundo lugar do pódio da prova rainha do calendário nacional, na qual foi vice-campeão também em 2013 e 2016, relegando Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) para o último degrau.