Actualidade

O avançado internacional uruguaio Edinson Cavani, que estava livre desde que em junho deixou o Paris Saint-Germain, assinou por uma temporada com o Manchester United, anunciou hoje o clube da Liga inglesa de futebol.

De acordo com o comunicado dos 'red devils', Cavani "assinou por um ano, com opção de renovação por mais uma temporada", tornando-se, assim, no segundo reforço assegurado pelo United no último dia de 'mercado' em Inglaterra, depois do brasileiro Alex Telles, recrutado ao FC Porto.

"O Manchester United é um dos maiores clubes do mundo, portanto, é uma honra estar aqui. Trabalhei no duro durante este periodo e sinto-me preparado para competir e representar este clube incrível", afirmou Cavani, em declarações reproduzidas no site oficial do emblema inglês.