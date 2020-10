Actualidade

Portugal e Espanha pretendem organizar em conjunto o Euro2028 de andebol, pelo que enviaram à Federação Europeia de Andebol (EHF) uma pré-candidatura para o efeito.

"É o culminar de um percurso de trabalho e ambição. Trabalho de muitos anos em que vimos o andebol crescer em Portugal e de ambição em querer fazer sempre melhor. É apenas de uma manifestação de interesse, mas quando entramos num projeto é para o conquistar e com toda a comunidade do andebol. Será um trabalho de equipa para o qual contamos com o apoio e participação de todos", disse o presidente da federação, Miguel Laranjeiro.

Ao todo, 14 federações manifestaram interesse em receber os europeus masculino e feminino, tanto de 2026 como de 2028.