Covid-19

A economia brasileira vai contrair 5,8% este ano, devido aos efeitos da pandemia da covid-19, indicou o Fundo Monetário Internacional (FMI), que previu uma recuperação e um crescimento de 2,8% em 2021.

De acordo com o relatório anual sobre a economia brasileira, divulgado na segunda-feira, o FMI adiantou não prever uma recuperação do consumo até ao final do ano.

"Com a ajuda de emergência reduzida a metade nos últimos quatro meses do ano, espera-se que o consumo privado se recupere apenas modestamente", devido aos efeitos da crise e à retirada do apoio fiscal, acrescentou.