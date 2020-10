Volta a Portugal

O Presidente da República felicitou o vencedor da edição especial da Volta a Portugal Amaro Antunes e "o feito" do ciclista João Almeida, atualmente na liderança da Volta a Itália.

Numa mensagem divulgada, na segunda-feira à noite, na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa realçou "a vitalidade" do ciclismo português, "um desporto que tanta história tem, que tantas alegrias deu aos portugueses no passado", esperando que "volte a dar no futuro".

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que "receberá oportunamente" Amaro Antunes e a equipa, W52-FC Porto, felicitando, na mesma mensagem a Federação Portuguesa de Ciclismo pela realização "com sucesso" da prova, que terminou na segunda-feira, em Lisboa.