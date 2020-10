Actualidade

O arcebispo de Díli pediu hoje desculpa pelas críticas e acusações aos envolvidos na investigação a um ex-padre acusado de pedofilia e pornografia infantil em Timor-Leste, reafirmando o apoio total às vítimas.

"A Arquidiocese de Díli tem total confiança nas autoridades judiciais e policiais do Estado, incluindo as que estão envolvidas no caso do senhor Richard Daschbach", disse em conferência de imprensa o arcebispo de Díli, Virgílio do Carmo da Silva.

"Em nome da Arquidiocese de Díli, quero pedir desculpa pelas acusações e alegações que atingiram as pessoas envolvidas na investigação. A Igreja quer dar o seu apoio e ajuda às vítimas declaradas pelas autoridades policiais", afirmou.