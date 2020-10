Actualidade

Manifestantes invadiram hoje o parlamento na capital do Quirguistão, num protesto contra os resultados das eleições, e libertaram o ex-Presidente Almazbek Atambaiev da prisão, de acordo com os 'media' locais e um dos apoiantes.

Os manifestantes, que exigem a renúncia do Presidente, Sooronbai Jeenbekov, e a realização de novas eleições parlamentares, não encontraram resistência ao entrarem na sede do poder na capital do país, Bishkek, disseram testemunhas à agência de notícias France-Presse (AFP).

Acusações de fraude, incluindo compra de votos, mancharam as eleições de domingo. O chefe da missão da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), que esteve como observador independente do ato eleitoral, Thomas Boserup, considerou que as eleições "decorreram, no geral, bem", mas que "alegações credíveis de compra de votos suscitam sérias inquietações".