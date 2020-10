Covid-19

O México registou na segunda-feira mais 2.789 mortos e 28.115 infetados com o novo coronavírus do que no dia anterior, com base num novo critério de contagem oficial.

De acordo com o Ministério da Saúde mexicano, o país contou 81.877 óbitos e 789.780 infetados desde o início da pandemia.

O diretor de Epidemiologia, José Luís Alomía, disse que a nova metodologia considera os casos por parecer e por associação epidemiológica, ou seja, pacientes sem amostra laboratorial, mas com contacto nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas com um caso ou um óbito.