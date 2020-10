Actualidade

A tempestade tropical Delta transformou-se em furacão na segunda-feira, nas Caraíbas, e vai atingir forte intensidade ao aproximar-se hoje da península mexicana do Iucatão, antes de chegar ao sul dos Estados Unidos.

O furacão Delta, atualmente a sudoeste da Jamaica, regista ventos sustentados de 130 quilómetros por hora (km/h) e rajadas ainda mais fortes. Neste momento, dirige-se para a costa dos Estados Unidos no golfo do México a uma velocidade de 11 km/h, indicou o Centro de Furacões (NHC) norte-americano, com sede em Miami.

"Esperamos mais um agravamento rápido e prevemos que o Delta seja um furacão de forte intensidade quando se está a aproximar na península do Iucatão", indicou o NHC no boletim das 00:00 de hoje (01:00 em Lisboa).