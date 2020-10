Covid-19

A Índia registou 884 mortos e 61.267 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, o número de contágios diários mais baixo desde 25 de agosto, anunciaram hoje as autoridades.

Com o novo balanço, o país elevou o total de óbitos para 103.569 desde o início da pandemia.

Os 6,7 milhões de casos registados até agora tornam a Índia no segundo país do mundo com mais infeções confirmadas, ainda que nas últimas três semanas se tenha verificado um declínio gradual nos contágios diários.