Açores/Eleições

O líder do CDS-PP/Açores, Artur Lima, insiste na necessidade de retirar a maioria absoluta ao PS na região e diz estar disponível, nesse cenário, para se entender com PS ou PSD, consoante as propostas apresentadas.

"Não teremos problemas em entendermo-nos, perante propostas concretas, analisando-as, desde que sejam as políticas e os objetivos do partido. Cá estamos para nos entender, desde que sejam para benefício dos açorianos e para direitos dos açorianos", avançou, em entrevista à agência Lusa, lembrando que o partido já chegou a acordo no passado com PS e PSD na votação de propostas concretas no parlamento açoriano.