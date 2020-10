Covid-19

A Alemanha registou novamente mais de 2.600 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, contabilizando também mais 12 mortos, anunciou hoje o Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

As autoridades de saúde alemãs registaram 2.639 novas infeções em 24 horas, depois de na passada sexta-feira ter atingido um novo máximo diário (com 2.673 casos) desde a segunda quinzena de abril.

O número total de positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 303.258, com 9.546 mortes, mais 12 nas últimas 24 horas.