Actualidade

O navio de carga oriundo de Roterdão que atracou segunda-feira no porto de Leixões com três tripulantes clandestinos de nacionalidade albanesa a bordo, partiu às 23:35 novamente rumo à Holanda, disse à Lusa fonte da Marinha.

Em declarações à Lusa, fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN) disse que o navio partiu na segunda-feira à noite do porto de Leixões, Matosinhos, no distrito do Porto, de regresso a Roterdão, onde as autoridades locais vão tomar conta da situação.

De acordo com a AMN, quando o navio atracou em Leixões as autoridades portuguesas foram informadas de que este transportava tripulantes clandestinos.