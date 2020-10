Covid-19

A Coimbra Business School preparou o novo letivo de forma que as aulas sejam presenciais e, simultaneamente, à distância, de maneira a salvaguardar a segurança sanitária, disse à agência Lusa o presidente da escola.

"O professor dará a aula presencial a um conjunto máximo de alunos por sala, mantendo as distâncias, enquanto outros poderão estar a assistir 'online', em tempo real, de forma a manterem o contacto com o professor", explicou Pedro Costa.

Segundo este responsável, as aulas na Coimbra Business School foram preparadas para "usar o melhor de dois mundos: a experiência insubstituível do ensino presencial e, em paralelo, as vantagens indiscutíveis que o ensino à distância também revelou nesta crise" provocada pela pandemia da covid-19.