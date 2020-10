Actualidade

O programa educativo tecnológico Apps for Good Portugal, em que alunos do secundário criam aplicações para resolver problemas da sociedade, venceu o prémio internacional da UNESCO Hamdan bin Rashid Al-Maktoum, anunciaram os responsáveis pela iniciativa.

Em comunicado, a organização não-governamental CDI Portugal, que lançou o programa, explica que, desta forma, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) reconheceu internacionalmente "a abordagem inovadora do Apps for Good para melhorar o desempenho e a eficácia dos professores para uma educação de qualidade para todos.

A entrega do prémio, que Portugal venceu pela primeira vez, decorreu na segunda-feira - Dia Mundial do Professor - em Paris, com a UNESCO a homenagear o Apps for Good Portugal por ser "um programa que impulsiona todos os princípios para a educação tecnológica e inclusiva que são defendidos por todas as organizações que querem um melhor modelo de educação para o futuro".