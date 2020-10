Moçambique/Ataques

Maputo, 06 out 2020 ( Lusa) - Uma equipa da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade do parlamento moçambicano vai visitar os pontos afetados pela violência armada em Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

"A visita, ainda sem data definida, tem em vista trazer informações da situação que se vive naqueles pontos do país e caberá à comissão, após o trabalho, a elaboração de um relatório sobre a situação que deverá ser entregue no dia 30 deste mês", disse à Lusa uma fonte da Assembleia da República.

A província de Cabo Delgado é desde há três anos palco de ataques armados, alguns reivindicados pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico, mas cuja origem continua por esclarecer.