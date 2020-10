Actualidade

O governador do Banco de Portugal disse hoje que são de evitar quaisquer decisões que coloquem em causa a estabilidade do sistema financeiro, quando questionado sobre as discussões em torno do Novo Banco no Orçamento do Estado para 2021.

"Creio traduzir um sentimento generalizado quando digo que não queremos voltar a viver períodos dessa natureza [de instabilidade do sistema financeiro]. Todas as decisões que coloquem em causa a estabilidade do sistema financeiro são de evitar", afirmou Mário Centeno na conferência de imprensa de apresentação do Boletim Económico de outubro, em Lisboa.

Segundo Centeno, as decisões tomadas no âmbito da dicussão orçamental devem ter em conta o "cumprimento das obrigações que o Estado português assumiu em nome da estabilidade do país". Além disso, afirmou, "há sempre alternativas" e há é que as saber "valorar".