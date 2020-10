Mali

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) levantou as sanções contra o Mali, impostas após o golpe militar de 18 de agosto, anunciou hoje a organização regional, que pretende "apoiar o processo" de transição.

Num documento hoje divulgado no seu portal, no dia seguinte a nomeação dos 25 membros do Governo maliano, a CEDEAO assinalou os progressos tomados pela administração do Mali nos últimos dias, incluindo a nomeação e investidura de Bah Ndaw como Presidente de transição e a nomeação de Moctar Ouane, um civil, para o cargo de primeiro-ministro de transição.

A CEDEAO destacou também a remoção de uma cláusula, prevista nos planos de transição, que admitia que o vice-Presidente pudesse substituir o Presidente de transição, assim como a definição de um período de transição de 18 meses.