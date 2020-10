Covid-19

A Economist Intelligence Unit (EIU) considerou hoje que a suspensão do pagamento da dívida de Angola à China vai ajudar o país africano, mas serão necessárias mais ajudas financeiras para evitar um 'default' no futuro.

"A suspensão do serviço de dívida aos credores chineses vai dar algum espaço de manobra orçamental, mas mais suspensões de outros credores, como o G20 ou até credores privados, deverá ser necessária para evitar um incumprimento financeiro ['default', no original em inglês] no futuro", escrevem os peritos da unidade de análise económica da revista britânica The Economist.

Num comentário à aprovação da terceira revisão do programa do Fundo Monetário Internacional (FMI), enviado aos clientes, e a que a Lusa teve acesso, a EIU escreve que "os dados do Banco Mundial mostram que Angola terá de pagar 4,3 mil milhões de dólares [3,6 mil milhões de euros] em 2021".