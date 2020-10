Covid-19

O selecionador de Portugal, Fernando Santos, descartou hoje qualquer motivo de preocupação, depois de o futebolista José Fonte ter acusado positivo à covid-19, e garantiu que a comitiva lusa cumpriu o protocolo.

"Para mim, não há preocupação. O comunicado da Federação Portuguesa de Futebol [FPF] esclarece bem o assunto. Não tenho conhecimentos para poder falar de questões de saúde, o meu curso é de engenharia e não medicina, mas cumprimos todos os protocolos. O que acontece é que o José Fonte já saiu do estágio, todos os outros jogadores testaram negativo e estão em condições de ir a jogo", afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional falava aos jornalistas no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na conferência de imprensa de antevisão do particular de quarta-feira com a Espanha.