Actualidade

O selecionador de Portugal, Fernando Santos, afirmou hoje que o duelo de quarta-feira com a Espanha, em Lisboa, vai ser "intenso e de qualidade", apesar de ser 'apenas' um jogo particular.

"Vai ser um jogo intenso, de qualidade. Tem todos os ingredientes para ser um bom espetáculo. O duelo ibérico mexe sempre um pouco. A qualidade é fortíssima nas duas equipas. Há diferenças na Espanha desde o último confronto (Mundial2018), mas a base mantém-se e a qualidade também. Espero e acredito que vai ser um grande jogo", afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do embate com os espanhóis, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, palco do jogo de quarta-feira.