Actualidade

O avançado internacional cabo-verdiano Zé Luís assinou contrato com o Lokomotiv de Moscovo por três temporadas, até 2023, após uma época ao serviço do FC Porto, anunciou hoje o clube da liga russa de futebol.

Em nota divulgada no sítio oficial na Internet, o emblema moscovita confirmou a aquisição em definitivo do jogador, embora sem revelar os valores envolvidos no negócio.

Zé Luís, de 29 anos, regressa ao futebol russo, onde atuou durante quatro anos pelo rival Spartak de Moscovo, antes de se mudar para o FC Porto, em 2019, por quase 11 milhões de euros.