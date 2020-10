Actualidade

Os vigilantes da natureza saíram hoje de uma reunião no Ministério do Ambiente com a promessa de uma proposta de revisão da carreira até ao fim de outubro, mas com poucas esperanças de concretizações, segundo os representantes dos trabalhadores.

"Disseram-nos que teríamos uma proposta de revisão da carreira até ao fim de outubro. Caso não haja uma estrutura de carreira, que não é revista há 20 anos, vamos avançar não só para a realização de uma vigília, como para outras formas de luta", disse à agência Lusa o secretário-geral do Sindicato Nacional da Proteção Civil, Costa Velho.

O Sindicato Nacional da Proteção Civil e a Associação Portuguesa de Guardas de Vigilantes da Natureza tinham agendado para hoje uma vigília em frente do Ministério do Ambiente, em Lisboa, que foi desmarcada quando na sexta-feira receberam o convite para a reunião.