Actualidade

O médio Tiago Dantas, de 19 anos, considerado uma das maiores promessas do futebol do Benfica, foi emprestado ao Bayern Munique até ao fim da época, informaram hoje os dois clubes.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Bayern Munique para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Tiago Dantas. O contrato de cedência acertado com o clube alemão é válido até ao final da época 2020/21", indica o Benfica no sítio oficial na Internet.

Já o Bayern Munique, campeão europeu e alemão, confirma o empréstimo, mas assinala que o "jovem talentoso português" deverá integrar a equipa B dos bávaros, até "nova informação".