Navalny

A Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW) anunciou hoje que uma substância do tipo Novitchok foi descoberta no organismo do opositor russo Alexei Navalny, que esteve hospitalizado em Berlim após um presumível envenenamento.

A OPCW (na sigla em inglês), sediada em Haia, declarou que as amostras de sangue e urina de Navalny continham um "inibidor da colinestérase" similar a duas substâncias químicas do tipo Novitchok, proibidas pela organização em 2019.

Em comunicado, o diretor da OPCW, Fernando Arias, considerou que os resultados constituem "motivo de grave preocupação".