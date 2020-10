Actualidade

O estudo da Física do cosmos vive "tempos inacreditáveis", disse à agência Lusa o investigador Vítor Cardoso, do Instituto Superior Técnico, que acredita que podem estar por poucos anos descobertas fundamentais sobre o Universo.

Vítor Cardoso, do Centro Multidisciplinar de Astrofísica e Gravitação, considerou que a atribuição do prémio Nobel da Física em ex-aequo a Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez pelo seu trabalho sobre buracos negros é um bom sinal da Academia Sueca no sentido de premiar uma continuidade.

Recordou o "artigo fenomenal" que Roger Penrose, professor da Universidade britânica de Oxford, escreveu em 1965 e em que postulava que a morte das estrelas resulta numa desregulação do que supõe a teoria geral da relatividade, "um local onde a adequação da teoria de Einstein falha" e que "parecia estar escondido", inacessível ao conhecimento humano, sujeito ao que Penrose chamou "censor cósmico".