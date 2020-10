Actualidade

Oito personalidades da cultura de Portugal e do Brasil participam, a partir de quinta-feira e até domingo, no ciclo de conversas "Por Terras de Cabral", que assinala os 500 anos da morte de Pedro Álvares Cabral, em Santarém.

Este "diálogo 'online' entre Portugal e Brasil", que junta Gilberto Gil, Onésimo Teotónio Almeida, Ivan Lins, António Zambujo, Tim Bernardes, Pedro Abrunhosa, Tom Zé, Bruno Nogueira, Gregório Duvivier e Mariana Cabral (Bumba na Fofinha), é uma iniciativa da Câmara Municipal de Santarém, em parceria com a SET - Sons em Trânsito.

O navegador português, nascido em Belmonte, morreu em Santarém, em 1520, encontrando-se sepultado na Igreja de Santa Maria da Graça, monumento nacional desde 1910 e "importante exemplar" da arte gótica em Portugal, local a partir do qual serão feitas as transmissões diretas pelas redes sociais do município, a partir das 22:00, à exceção da abertura, marcada para as 21:30 de quinta-feira, disse à Lusa a vereadora com o pelouro da Cultura, Inês Barroso.