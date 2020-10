Actualidade

A Liga autorizou 409 espetadores para o jogo Académico de Viseu-Académica, na quinta-feira, em Viseu, naquele que será o segundo teste com público nas competições profissionais em Portugal, disse à Lusa fonte do clube viseense.

Para o jogo, a realizar no estádio do Fontelo, estão disponíveis 409 entradas, 10% da lotação oficial reconhecida pelo organismo que gere as competições profissionais de futebol em Portugal, que é de 4.090 lugares, e de acordo com o que foi definido entre a Liga e a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os bilhetes, numa primeira fase, estarão apenas disponíveis para sócios cativos do Académico de Viseu.