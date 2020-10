Presidenciais

O grupo minoritário do PS liderado por Daniel Adrião requereu hoje que a Comissão Nacional deste partido, no próximo dia 24, aprove uma consulta direta aos militantes e simpatizantes para a escolha do candidato presidencial dos socialistas.

Esta posição de Daniel Adrião foi transmitida por correio eletrónico ao presidente do PS, Carlos César, a quem competirá a condução dos trabalhos da reunião da Comissão Nacional do PS do próximo dia 24, durante a qual este partido definirá a sua posição relativamente às eleições presidenciais.

Daniel Adrião, membro da Comissão Política Nacional deste partido e apoiante da candidatura presidencial de Ana Gomes, propõe a Carlos César "a realização de uma consulta direta aos militantes e simpatizantes, por via eletrónica, sobre a posição a assumir pelo partido nas eleições presidenciais".