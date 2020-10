Actualidade

A proposta de lei sobre o reforço das garantias dos contribuintes e simplificação processual "vai agravar as injustiças", disse hoje a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, durante uma audição no parlamento.

O projeto de diploma "tem situações muito graves no que corresponde à defesa dos contribuintes", considerou a bastonária, que esteve na Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de lei n.º 43/XIV/1.

Paula Franco, que levou diversos 'dossiers' para os deputados de casos em que considerou haver abusos por parte da Autoridade Tributária (AT) disse que o diploma resulta num "agravamento substancial do que são as garantias e direitos dos contribuintes", ainda que reconheça que "traz algumas matérias para reforçar os direitos antes dos processos contraordenacionais".