Actualidade

O Serviço de Investigação Criminal e a Procuradoria-Geral da República angolanos encerraram na segunda-feira os edifícios da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) no Bié, depois de apreenderem outros seis templos no Bengo, na semana passada.

Segundo informações divulgadas hoje pelo Ministério do Interior, foram apreendidos dois templos no município do Cuito e um no Andulo, província do Bié, sendo efetuada a selagem dos imóveis.

Nos dias 28 e 29 de setembro tinham sido já apreendidos seis templos da UIRD, em Caxito, desvio da Barra, Açucareira, Sassa Povoação e Panguila, no município do Dande, província do Bengo, em cumprimento do mandado de apreensão emitido pela PGR.