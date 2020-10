Actualidade

Os organizadores da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), maior evento literário do Brasil, anunciaram hoje a realização de sua 18.ª edição, de 3 a 6 de dezembro, em formato virtual e pelas redes sociais, devido à pandemia.

Num comunicado hoje divulgado, os responsáveis pelo projeto informaram que a programação será composta por mesas transmitidas ao vivo, em plataforma própria e nas redes sociais, além de vídeos gravados, eventos paralelos e programações de parceiros.

"Este é um ano atípico, por isso optamos por este formato. A Flip Virtual contará com uma linguagem própria que respeita o sentido original e o espírito da festa: ser mais do que um mero evento, estabelecendo uma relação duradoura e permeável com Paraty", explicou Mauro Munhoz, diretor artístico da Flip.