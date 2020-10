Actualidade

A Autoridade da Concorrência (AdC) proibiu a venda da Auto Transportes do Fundão ao grupo Transdev, por considerar que esta operação tem potencial para eliminar concorrência na região centro.

"Face ao cenário de forte implantação do Grupo Transdev e do Grupo Fundão nas regiões correspondentes às Comunidades Intermunicipais da Beira Baixa, das Beiras e Serra da Estrela e da região de Coimbra, a AdC concluiu que a aquisição resultaria na eliminação da concorrência pelas futuras concessões ou contratos para a prestação de serviços de transporte público, com claros prejuízos para os consumidores e para as entidades adjudicantes", refere a AdC em comunicado hoje divulgado.

A informação detalha que a aquisição era para ser concretizada através de uma empresa do grupo Transdev (Rodoviária da Beira Interior) e que abrangias as concessões de serviço público detidas pela Transerramar e Auto Transportes do Fundão, no distrito de Castelo Branco.