Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) recebeu hoje a documentação associada a 58 pedidos de inscrição de jogadores até às 18:00, quando faltavam seis horas para terminar do mercado de transferências em Portugal.

Na segunda atualização do dia, publicada às 19:00, o organismo indicou mais quatro renovações, 23 inclusões nos plantéis e 15 transferências, entre as quais o defesa Malang Sarr, cedido pelos ingleses do Chelsea ao FC Porto, e o companheiro de setor Diogo Queirós, que terminou a ligação aos 'dragões' e assinou pelo Famalicão.

O Benfica inseriu no plantel o defesa Branimir Kalaica, os médios Martin Chrien e Tomás Azevedo e os avançados David Barrero, Diogo Almeida, Kevin Csoboth e Vasco Paciência, enquanto o Sporting também inscreveu atletas excedentários, como o guarda-redes Diogo Sousa, os defesas Bruno Gaspar, Gonçalo Costa, Ivanildo Fernandes, Lumor Agbenyenu e Tiago Ilori, o médio Bruno Paulista e o avançado Rafael Camacho.