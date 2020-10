Actualidade

A assembleia-geral da Efacec aprovou, no dia 02 de outubro, o novo Conselho de Administração da empresa, mantendo-se Ângelo Ramalho na liderança do grupo, que é maioritariamente detida pelo Estado, neste momento, segundo um comunicado.

Assim, a assembleia-geral designou "o novo Conselho de Administração da Efacec Power Solutions, cujo mandato se iniciou no dia da assembleia-geral" e que conta com Ângelo Ramalho como presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva.

Os vogais executivos são Manuel Alberto Pontes Ferreira, Michael Barroso da Silva, Nuno Filipe Gonçalves da Silva e Fernando José Rabaça Vaz.