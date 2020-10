Actualidade

A Iniciativa Liberal (IL) questionou hoje o primeiro-ministro sobre as garantias de que será feita uma "correta fiscalização dos dinheiros públicos" que virão da União Europeia, após a decisão de não reconduzir o presidente do Tribunal de Contas.

Num requerimento enviado ao primeiro-ministro, através da Assembleia da República, a IL começa por perguntar "quais são as razões objetivas para a não recondução do presidente do Tribunal de Conta no cargo".

"Sendo que o TdC e o seu presidente são essenciais para o funcionamento da democracia e para a salvaguarda do equilíbrio de poderes, a forma como foi conduzido este processo não demonstra uma inaceitável falta de respeito institucional?", questiona depois o partido liderado por João Cotrim de Figueiredo.